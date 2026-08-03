Казахстан начал масштабную переброску войск в рамках подготовки к учениям «Батыл тойтарыс — 2026» («Решительный отпор»). Об этом сообщило министерство обороны республики.

«Учение пройдет на полигонах по всей территории страны и направлено на проверку готовности Вооруженных сил к выполнению задач в современных условиях. Военные отработают взаимодействие различных видов и родов войск», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что военные будут перемещаться по стране комбинированным способом: автомобильными колоннами, железнодорожными эшелонами и с использованием авиации.