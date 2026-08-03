Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил с военными атташе, аккредитованными при посольствах страны за рубежом, вопросы развития международного военного сотрудничества. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи военные атташе представили министру информацию о текущем состоянии взаимодействия республики с другими государствами в военной сфере, а также о деятельности аппаратов военных атташе за рубежом.

На встрече была отмечена важность продвижения на международной арене государственной политики Азербайджана, направленной на обеспечение устойчивого мира, а также реализации реформ в области военного строительства.

Гасанов положительно оценил работу военных атташе по защите национальных интересов республики за рубежом и развитию военного сотрудничества с другими странами.