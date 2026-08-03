Азербайджан впервые законодательно урегулировал использование автономных беспилотников, приняв поправки в закон «Об авиации», которые определяют порядок эксплуатации таких аппаратов, сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно изменениям, в законодательстве впервые закреплены понятия «автономный беспилотный летательный аппарат», «оператор автономного БПЛА» и «центр дистанционного управления».

Поправки также вводят уровни автоматизации беспилотников – от высокого до полного. При полном уровне система самостоятельно управляет полетом, осуществляет мониторинг и принимает решения без участия человека.

Использование автономных БПЛА будет возможно только при наличии регистрационного и эксплуатационного сертификатов либо соответствующего разрешения. На операторов возлагается обязанность контролировать работу систем управления, обеспечивать защиту информации и хранить данные о выполненных полетах не менее шести месяцев.

Кроме того, полеты автономных беспилотников разрешат проводить только в специально определенных географических зонах с согласия центра управления полетами. Для выполнения полетов в контролируемом воздушном пространстве операторы должны не позднее чем за три часа до вылета направить необходимую информацию в электронном виде.