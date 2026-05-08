Редакция Minval Politika в своих предыдущих публикациях уже раскрывала масштабы антиазербайджанской кампании, которую ведёт бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Мы показали, как против Азербайджана работает целая сеть политического и информационного давления, в которой фигурируют Жозеп Боррель, а также российские бизнесмены армянского происхождения Самвел Карапетян и Рубен Варданян.

Более того, сам Окампо открыто признавался, что против Баку планируется использовать искусственный интеллект и суперкомпьютер в Бразилии. То есть речь идёт уже не о хаотичной активности отдельных лоббистов, а о выстроенной системе международного давления, направленной против Азербайджана.

Но новые материалы, оказавшиеся в распоряжении нашей редакции, показывают ещё более тревожную картину.

В опубликованных сегодня видеозаписях становится ясно, кто именно стоит за истерией, развернувшейся в последние месяцы вокруг снесённых Азербайджаном в Карабахском регионе незаконных построек, которые армянские лоббисты пытаются выдать за «древние церкви». Более того, кадры позволяют понять, кто из представителей армянской власти и ближайшего окружения Пашиняна поддерживает контакты с Окампо и фактически способствует этой кампании.

Представляем вашему вниманию видеозаписи и их текстовую расшифровку:

Луис Морено Окампо: Мы можем понять, что политическое агентство может не вмешиваться, а просто показывать, что я и делаю. Я делаю это и с самой Арменией тоже. Сегодня в Армении беспорядок, потому что в Армении Пашинян посадил в тюрьму двух епископов. Он борется не на жизнь, а на смерть с Армянской церковью. Он обвинил Католикоса, который является армянским Папой, в том, что у него есть сын, и это правда. И затем, он борется не на жизнь, а на смерть. И мой епископ в Лондоне очень страдает из-за этого. Но я говорю ему: послушай, мы всегда говорим: «Мы не вмешиваемся».

Неизвестный собеседник: Эй, а он не создает тебе проблем за то, что ты вовлечен в дела армянской общины или представляешь ее? И он может быть против того, что хочет сделать армянский президент. Мне кажется, что выстраивается какая-то блокада.

Луис Морено Окампо: У меня есть договоренность, договоренность не с самим Пашиняном, а с его министром иностранных дел, о том, что мы займемся этим, чтобы освободить армян и защитить Нагорный Карабах. И мы никогда не собираемся вмешиваться во внутренние дела.

Неизвестный собеседник: Хорошо.

Луис Морено Окампо: Поэтому они меня поблагодарили. Они считают, что тот факт, что мы оказываем давление извне, выгоден для них, потому что они не могут быть агрессивными в переговорах с Алиевым, так что для них это хорошо.

Неизвестный собеседник: Расскажите мне о выборах в…?

Луис Морено Окампо: В Армении?

Неизвестный собеседник: В Армении. Они сейчас… Они, я имею в виду…

Луис Морено Окампо: В мае. Я всегда говорю правительству: «Послушайте, ребята, меня никогда не будут волновать национальные интересы».

Неизвестный собеседник: Потому что вы говорили мне, что у вас хорошие отношения с министром иностранных дел…

Луис Морено Окампо: Да, Армении? Но потом я пообещал ему, что не буду… Смотрите, они делают отвратительные вещи, потому что они посадили в тюрьму четырех епископов. Потому что епископы вели агитацию в правительстве, и правительство решило, что епископы работают на Россию.

Как уже следует из опубликованных материалов, в кампании вокруг армян, находящихся под арестом, фигурирует не кто иной, как один из ближайших соратников Никола Пашиняна — министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Более того, сам Окампо подтверждает, что у него были «хорошие отношения» с ним.

И здесь возникает крайне неудобный для Еревана вопрос. Если министр иностранных дел Армении поддерживает контакты с человеком, координирующим международную антиазербайджанскую кампанию, продвигающим тезисы против территориальной целостности Азербайджана и подпитывающим реваншистскую повестку, то можно ли после этого всерьёз воспринимать миролюбивые заявления армянских властей?

Наш первый материал уже приводил слова сына Окампо Томаса, который откровенно заявил: «Чего мы должны добиться — это убрать Пашиняна, премьер-министра». И на этом фоне возникает ещё больше вопросов.

Либо глава МИД Армении втайне от собственного руководства вовлечён в продвижение сепаратистской и реваншистской повестки, фактически подрывая мирный процесс, сформированный лидерами Азербайджана и Армении после исторической Вашингтонской встречи.

Либо всё происходящее является частью осознанной стратегии самого Еревана и реализуется с согласия Никола Пашиняна. Стратегии, при которой через диаспорные структуры, оплаченных лоббистов и западные политические площадки продолжается раскрутка антиазербайджанских нарративов и попыток поставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана. При этом Ереван, опасаясь действовать открыто, предпочитает вести эту кампанию исподтишка.

Именно поэтому уже не выглядят случайностью многочисленные резолюции Европарламента и кампании давления, регулярно запускаемые против Баку. Всё больше возникает ощущение, что за этими процессами стоят одни и те же силы, действующие в тесной связке с армянскими политическими кругами.

И, пожалуй, самое показательное во всей этой истории — тема так называемых «древних церквей». Из опубликованных нами видеоматериалов следует, что истерия вокруг «разрушения христианского наследия», активно раскручиваемая за рубежом, в частности в Великобритании, при поддержке ряда священнослужителей, также координируется Окампо и связанными с ним структурами.

Окампо открыто признаёт, что у него есть некий «епископ в Лондоне», который, по его словам, «сильно страдает».

На самом деле речь идёт о зданиях и сооружениях, возведённых уже в период оккупации. Достаточно вспомнить церковь в Лачине, построенную на месте разрушенного дома азербайджанской семьи — более того, с использованием стройматериалов, оставшихся от уничтоженного жилья. Азербайджан неоднократно подчёркивал: подобные сооружения никаким «культурным иммунитетом» пользоваться не будут. Настоящие древние христианские памятники в стране охраняются и реставрируются. А незаконный «нахалстрой» времён оккупации будет демонтирован.

Примечательно и другое. Та самая «европейская политическая общественность», которая сегодня устраивает истерику вокруг «христианского наследия», долгие годы предпочитала не замечать систематическое уничтожение азербайджанского культурного наследия на оккупированных территориях. Теперь становится куда понятнее, почему в Европе так старательно смотрели в другую сторону и кто был заинтересован в этом молчании.

Иными словами, речь идёт уже не о «правозащитной деятельности» и не о «заботе о культурном наследии», а о полноценной информационно-политической операции против Азербайджана.

Как мы уже отметили в начале, редакция Minval Politika в своих предыдущих эксклюзивных публикациях раскрывала масштабы антиазербайджанской кампании, в которой участвуют Окампо, Жозеп Боррель, а также российские бизнесмены армянского происхождения Самвел Карапетян и Рубен Варданян.

И сегодня мы узнали ещё об одном «герое» этой истории — причём уже из ближайшего окружения Никола Пашиняна.

Подводя итог, с учётом вскрывшихся связей Арарата Мирзояна с Окампо, Еревану пора наконец определиться со своей реальной политикой и перестать играть в двойную игру. И Николу Пашиняну стоит провести разбирательство, если он действительно не в курсе происходящего в собственном окружении.

Иначе все разговоры армянских властей о «мире» и «новой эпохе» окончательно превратятся в пустую политическую декорацию, за которой скрываются старые методы — провокации, лоббизм, манипуляции и попытки действовать против Азербайджана чужими руками.