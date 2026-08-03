Высокий представитель Совета мира по Газе Николай Младенов призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить удары по палестинскому анклаву в ходе встречи с ним. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

«Младенов и старший советник Совета мира Арье Лайтстоун встретились с премьер-министром Нетаньяху и попросили его прекратить удары по Газе, как обещал сделать Израиль, когда согласился на план президента (США Дональда) Трампа из 20 пунктов», – написал Равид в соцсети X.

Ранее Младенов заявлял, что Совет мира, созданный для содействия урегулированию ситуации в секторе Газа, и страны-посредники будут добиваться снижения напряженности в анклаве после новой серии израильских ударов.