Бакинский метрополитен перешел к финишному этапу строительства Дарнагюльского электродепо, а это значит, что уже совсем скоро начнутся работы по разделению зеленой и красной веток метро.

Как сообщает Minval, на днях свидетели запечатлели кадры первичной проверки путей на строительном участке Дарнагюльского электродепо. Соответствующее видео, где видно, как по новым линиям проезжает первый мотовоз, было выложено в соцсети.

Тем временем в администрации метрополитена уже готовятся к официальному завершению строительства депо и обсуждают, когда его можно будет сдать в эксплуатацию.

Надо заметить, что данный объект носит ключевое значение в проекте по разделению зеленой и красной веток метро. Как только депо будет готово принимать составы, движение составов между станциями метро «Низами» и «28 Мая» будет приостановлено для дальнейшей прокладки туннеля.

Как ранее заявил в СМИ советник главы ЗАО «Бакметрополитен» Эмиль Ахмедов, в настоящее время как красную, так и зеленую линии обслуживает только Наримановское электродепо, что делает их взаимозависимыми. Чтобы приступить к разделению линий, необходимо в первую очередь построить отдельное депо для зеленой линии. Именно по этой причине было начато строительство Дарнагюльского электродепо.

После завершения первого этапа строительства депо ЗАО перейдет к следующей ключевой стадии — строительству нового соединительного тоннеля между станциями «Джафар Джаббарлы» и «Низами». Это крайне сложный и без преувеличения самый ответственный компонент проекта по разделению линий. Дело в том, что существующий тоннель, соединяющий станции «28 Мая» и «Низами» и введенный в эксплуатацию еще в 1976 году, будет модифицирован. Кроме того, будет построен дополнительный тоннель длиной 200 метров, который напрямую соединит станцию «Низами» с «Джафар Джаббарлы».

Во время этих строительных работ поезда зеленой линии будут курсировать между станциями «Дарнагюль» и «Низами», а их техническое обслуживание будет обеспечиваться на Дарнагюльском депо.

Параллельно с этим с целью обеспечения устойчивого энергоснабжения существующая система будет модернизирована, построены две новые тяговые подстанции, а также начнется строительство дополнительного переходного тоннеля между станциями «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы» для комфортного передвижения пассажиров между линиями.

Уже известно, что после разделения линий составы со станции «Ази Асланов» будут курсировать только в направлении станции «Ичеришехер», а сев на станции «Даренагюль», можно будет без пересадок доехать до станции «Хатаи». Все это к тому же позволит сократить интервалы между составами и разгрузить платформы на станции метро «28 Мая», ведь пассажиры, пользующиеся веткой «Ази Асланов» — «Ичеришехер», больше не смогут сойти на «28 Мая». Для них будет отведена станция «Джафар Джаббарлы». Если пассажиру нужно будет изменить маршрут, то он сможет просто перейти между станциями «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы», чтобы пересесть на другую ветку.