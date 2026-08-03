Польские истребители перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над международными водами Балтийского моря, который выполнял полет без плана и с отключенным транспондером. Об этом сообщил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

По словам польского министра, инцидент произошел около полудня примерно в 60 км к северо-западу от города Леба на побережье Балтийского моря. Для перехвата российского самолета, который находился в международном воздушном пространстве, в воздух были подняты два польских истребителя, выполнявших дежурное задание.

Глава Минобороны Польши подчеркнул, что нарушения воздушного пространства страны не произошло. «Самолет летел в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером», – указал Косиняк-Камыш.