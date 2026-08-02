Тарифная «репетиция» Дональда Трампа к большим переменам – введение новых пошлин в отношении 59 стран и государств Евросоюза – ширится на фоне войны с Ираном. Какой эффект от них ожидаем для правящей в США Республиканской партии перед осенними выборами в Конгресс; дойдёт ли дело до рассмотрения тарифных полномочий Трампа в Верховном суде Штатов. И породят ли новые импортные тарифы серию очередных для мировых производителей – особенно для Евросоюза?

Как известно, в феврале нынешнего года Верховный суд США признал неконституционными значительную долю торговых тарифов, введённых президентом страны Дональдом Трампом из-за чрезвычайной ситуации в сфере торговли, и они были отменены. Таким образом, в тарифной политике создался некий вакуум, который администрация США заполнила новыми двузначными – от 10% до 15% — пошлинами в отношении импорта из 59 стран и 27 государств Евросоюза. Они уже вступили в силу. И на сей раз решение об их введении Вашингтон обосновал тем, что страны, на которые они распространились – от Японии, Китая, Канады до Азии, Латинской Америки и Европы – не придерживаются запрета на использование принудительного труда.

Заметим, однако, что новые тарифы не затронули импорт в США продукции, которую невозможно производить в этой стране, или в случаях, когда введение пошлин приведёт к «масштабным экономическим нарушениям». Так, из-под действия пошлин выведены нефть, газ, удобрения, некоторые виды продовольствия; товары, на которые уже действуют пошлины (включая автомобили, алюминий, сталь, медь). Кроме того, пошлины не будут применяться к товарам, входящим в номенклатуру, подпадающую под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

Повышенные тарифы и определённые ограничения зачастую действительно являются эффективной мерой для борьбы с принудительным трудом. Но не лягут ли они на плечи компаний и потребителей США, которые уже сталкиваются с ростом цен на нефть, топливо, с инфляцией.

«Пошлинный скачок» произошёл почти за четыре месяца до промежуточных выборов в Конгресс, создав дополнительные политические риски для Республиканской партии. И ситуация для неё может осложниться, если введение пошлин будет оспариваться в суде (пока иск подал только малый бизнес), и власти США тяжбу проиграют. Как они поступят в случае отмены нововведения Трампа? Скорее всего, введением очередных пошлин – к примеру, из-за избытка мощностей и производства товаров.

Острее всего на новые тарифы отреагировала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас – заявила, что произошедшее стало «неприятным сюрпризом» для государств ЕС, и он потребует разъяснений от США. Правда, звучит это довольно жалко, поскольку сомнений в том, что Брюссель не может тягаться с Вашингтоном, однако полон решимости вставлять ему палки в колеса, уже не осталось. Разве что раздуть панику по поводу того, что «Трамп начал вторую торговую войну во всем мире». Этому ЕС помогает и, к примеру, ВВС, делая акцент на Россию (подтекст понятен) и утверждая, что изначально в тарифном списке не фигурировала. Правда, и на неё распространяются исключения, но значимой торговли у США с РФ нет, а санкции против неё и так введены «за вторжение в Украину и преследование оппозиции».

Таким образом, будем считать, что Россия попала в тарифный список, так сказать, для острастки, и чтоб другим не обидно было – её экспорт в США в прошлом году едва превысил 3 млрд долларов, а в номенклатуру, не затрагивающую пошлины, и без того не вошли критически важные, для США, товары.

Отметим, однако, что при этом Россия может оказаться под по-настоящему сильным давлением, если (а шансы весьма велики) Конгресс утвердит обновлённую версию законопроекта Sanctioning Russia Act, над которым работал скончавшийся 11 июля сенатор Линдси Грэм. Проект закона позволяет вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, продолжающих закупать российские нефть, газ, уран и нефтепродукты; дополнительные ограничения против российского СПГ, теневого флота и финансового сектора.

Но если «документ Грэма» будет утверждён, пострадает большое количество стран, зависящих от российских поставок – включая республики постсоветского пространства, Китай, Турцию, Индию, государства ЕС (последние в прошлом году импортировали из подсанкционной РФ почти 38 млрд кубометров газа, заняв третье место среди поставщиков этого топлива в ЕС). Разумеется, объем этот гораздо скромнее по сравнению с довоенной ситуацией (Украина), однако большое значение для европейской энергетики с охватом всех областей хозяйствования, он имеет.

Что касается Китая, он является крупнейшим импортёром российских углеводородов и топлива для атомной энергетики. А Индия, как и Турция, позиционируют себя крупными хабами с внушительной долей участия в них российских углеводородов.

Таким образом, нынешние новые 10-12,5%-е тарифы покажутся «детским лепетом» для мира. И в такой ситуации (абстрагируясь от «документа Грэма»), Вашингтон может прибегнуть к новой фишке, намёк на которую уже прозвучал из уст самого американского президента спустя несколько часов после заявления о введении новых тарифов. В ответ на призыв американских IT-гигантов заставить Европу смягчить налоги и ослабить регулирование, мешающие их бизнесу, Трамп объявил о запуске расследования согласно «разделу 301» Закона о торговле в связи с «ограблением американских компаний».

Последуют ли за ними дополнительные пошлины для государств ЕС – предугадать сложно, однако факт остаётся фактом: Трамп ещё больше разъярился на Европу, и торговая война США (даже если законопроект Грэма принят не будет) может случиться именно с ней, причём, по сумме всех накопившихся недовольств президента США Евросоюзом.