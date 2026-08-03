Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обеспечит поставки казахстанской, а в перспективе и туркменской нефти на нефтеперерабатывающий завод Black Sea Petroleum (BSP) в грузинском порту Кулеви в рамках диверсификации его сырьевой базы. Об этом говорится в сообщении BSP.

При этом компания не планирует поставлять на НПЗ собственную нефть.

В настоящее время годовая мощность НПЗ в Кулеви – единственного нефтеперерабатывающего предприятия Грузии – составляет 1,2 млн тонн. В случае стабильных поставок сырья предприятие в дальнейшем рассчитывает увеличить производственную мощность до 4,5 млн тонн.

Ранее Bloomberg сообщал, что НПЗ в Кулеви после включения в санкционный список ЕС планирует полностью перейти на переработку нефти нероссийского происхождения.