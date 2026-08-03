Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

«Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки», – говорится в документе.

Указ о назначении нового главы украинской дипмиссии в США пока не опубликован.

В июле 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать возможные неправомерные действия Стефанишиной. По данным издания Politico, она фигурирует в деле о хищении 2,5 млн гривен в министерстве юстиции и незаконном приобретении госсобственности.