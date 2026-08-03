Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает целью российского руководства восстановление влияния над бывшими советскими республиками, а Украину назвал ключевым элементом этой стратегии.

«Задача (президента России Владимира) Путина – собрать воедино то, что уже развалилось. Чем сильнее и независимее страны бывшего Советского Союза, тем сложнее ему будет», – сказал Зеленский.

По его словам, Украина занимает центральное место в этой ситуации, поскольку ее поражение могло бы облегчить России давление на другие государства постсоветского пространства.

«Он хочет нас сломить. Если ему это удастся, ему будет легче с другими странами постсоветского пространства. Все это понимают и глубоко ценят вклад Украины, оплаченный такой высокой ценой – жизнями наших людей ради независимости других государств», – отметил украинский лидер.