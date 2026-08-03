Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинги поддержки находятся на самом высоком уровне за всю историю, и призвал не доверять опросам, которые публикуют «фейковые СМИ».

«Мои реальные результаты опросов, а не те, что сфабрикованы фейковыми СМИ, лучшие за всю историю. И почему бы им не быть такими, учитывая самые масштабные налоговые льготы и показатели занятости за всю историю, крупнейшие внешние инвестиции в Америку за всю мировую историю, абсолютно безопасную границу, огромную победу в Венесуэле, денуклеаризацию Ирана, беспрецедентное уважение и успех во всем мире и многое другое?», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также призвал американцев не доверять публикуемым в СМИ «фальшивым результатам опросов радикальных левых».

«Они нечестны и коррумпированы, так же как и разрушающие страны демократы нечестны и коррумпированы. Голосуйте за республиканцев, за величие Америки!» – указал американский лидер.

Заявления Трампа расходятся с данными ряда опросов. Согласно агрегированным данным YouGov, спустя 558 дней после начала его второго президентского срока чистый рейтинг одобрения главы Белого дома (разница между долей одобряющих и не одобряющих его деятельность) достиг минус 25 пунктов – минимального уровня с момента его возвращения к власти, пишет The Economist.