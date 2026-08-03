Президент Украины Владимир Зеленский предложил предложил президенту России Владимиру Путину три варианта перемирия.

Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

По его словам, Зеленский предложил России воздушное перемирие, а также остановить удары по энергетическим объектам и заморозить боевые действия по линии фронта.

Кроме того, советник украинского лидера утверждает, что Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы начать переговоры о мире.