О том, какой тренд закрепил за собой Азербайджан; почему КТК просит помощи, но тщетно; что предлагает Исламабад – Астане, а Бухарест – Ашхабаду; отчего Евросоюз «наказал» Кыргызстан; почем нынче интерес ОАЭ к Узбекистану; как в Таджикистане решают вопрос «чуждой одежды» – об этом и другом в нашем обзоре.

Сразу несколько важных политических событий, «потянувших» за собой едва ли не весь спектр экономического, транспортно-логистического, энергетического и иного взаимодействия, состоялись на минувшей неделе в Центральной Азии. СМИ ЦА (и не только они), подробно их осветили.

Во-первых, в Кыргызстан с государственным визитом посетили президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Главным итогом государственных визитов глав двух государств стало подписание с Кыргызстаном договоров о союзнических отношениях. Кроме того, Азербайджан и Узбекистан оформили с КР пакеты документов, имеющих стратегически важное значение (Minval подробно осветил визит президента Алиева в Кыргызстан с анализом его исторического значения).

По завершении официальных визитов состоялась неформальная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана, по итогам которой подписана Чолпон-Атинская декларация, закрепляющая, по словам президента принимающей саммит страны Садыра Жапарова, общие подходы государств ЦА и Азербайджана к дальнейшему развитию регионального сотрудничества (суть декларации – на ленте Minval).

Следующая – восьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана запланирована на 8 октября 2026 года в туристической зоне Аваза на побережье Каспийского моря (Туркменистан).

Из множества опубликованных мнений, касающихся насыщенности и значения политических движений в ЦА последних дней, выделим, в частности, одно из многоговорящих: «Визит Ильхама Алиева в Кыргызстан фиксирует важный геополитический тренд: Баку окончательно закрепил за собой статус одного из региональных лидеров, чьи амбиции, интересы и инфраструктурные проекты выходят далеко за пределы Южного Кавказа».

Казахстан занял первое место среди государств Центральной Азии и СНГ по индексу человеческого развития. Такой вывод содержится в докладе развития ООН – в глобальном рейтинге РК заняла 60-место среди 193 стран и территорий, набрав 0,837 балла (очень высокий уровень развития).

Рейтинговый расчет основан на ожидаемой продолжительности жизни, доступности образования, среднем и предполагаемом количестве лет обучения; национальном валовом доходе и доходе на душу населения по паритету покупательной способности.

Отмечается, что ожидаемая средняя продолжительность жизни при рождении в Казахстане достигла 74,4 года; предполагаемая продолжительность обучения – 14 лет, а среднее фактическое время, проведенное гражданами в системе образования, – 12,5 года. Валовой национальный доход на душу населения по паритету покупательной способности превысил $30,9 тыс. Более высокий уровень доходов – в России, однако Казахстан опередил ее по другим показателям.

Казахстан

Атаки БПЛА на международную инфраструктуру наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана и западных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сказано в сообщении, распространенном Консорциумом после очередной атаки на два иностранных нефтяных танкера. Один из них находился на погрузке нефти на выносном причале, второй – в шести морских милях от морского терминала КТК и следовал на прием.

«Таким образом, – подчеркнули в КТК, – были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК, в том числе, через Государственный департамент США, о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры, наносящего серьезный ущерб экономическим интересам Республики Казахстан и западных акционеров КТК, а также компаниям – грузоотправителям Консорциума, в числе которых «Шеврон», «ЭксонМобил», «Эни», «Тоталь», «Шелл».

В сообщении КТК также подчеркивается, что подобные атаки ставят под угрозу жизни интернациональных экипажей морских танкеров, создают значительные экологические риски в акватории Черного моря, так как удар по танкеру в районе погрузочных устройств мог привести к возгоранию всего танкера и крупному разливу нефти.

Пакистан предложил Казахстану использовать свои морские порты Карачи, Касим и Гвадар для транзита грузов и выразил готовность развивать совместные логистические проекты. Об этом сообщил департамент информации Министерства информации и телерадиовещания Пакистана по итогам встречи федерального министра морских дел Мухаммада Джунайда Анвара Чаудри с послом Казахстана Ержаном Кистафиным, передает ИА «Фергана».

По словам Чаудри, пакистанские порты могут стать транзитными узлами не только для Казахстана, но и для всего центрально-азиатского региона, обеспечивая выход на рынки Персидского залива, Африки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, Пакистан предложил рассмотреть создание совместных предприятий в свободных экономических зонах. Конкретные маршруты, объемы перевозок и сроки реализации проектов пока не раскрываются.

Как отмечает издание, в июне текущего года вице-премьер – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин заявил, что выход к портам Пакистана является одним из ключевых направлений развития транспортной стратегии страны. По его словам, одним из вариантов остается маршрут через Иран с дальнейшей перегрузкой грузов в иранских портах и отправкой в Карачи. Альтернативой рассматривается Трансафганский маршрут, позволяющий выйти к афгано-пакистанскому сухому порту, а затем – к порту Карачи.

Вопрос развития транзитно-транспортного сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном также обсуждался во время государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Исламабад.

Аэропорт Алматы полностью переходит под контроль иностранного холдинга — турецкий оператор TAV Airports, входящий во французскую Groupe ADP, договорился о покупке оставшихся 15% акций международного аэропорта Алматы за $133 млн. После закрытия сделки компания станет единственным владельцем крупнейшей воздушной гавани Казахстана, передает inbusiness.kz. Продавцом выступает инвестиционная компания VPE Capital.

Генеральный директор TAV Airports Серкан Каптан отметил, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию, высокие цены на авиационное топливо и сохраняющуюся экономическую неопределенность, аэропорт Алматы продемонстрировал уверенный рост международного пассажиропотока.

Кыргызстан

Республика находится в состоянии ожидания государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина – он намечен на 31 августа – 1 сентября текущего года. В этот же период китайский лидер примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет под председательством Кыргызстана в ШОС.

В ходе визита стороны обсудят дальнейшее развитие политического диалога между КНР и КР, вопросы взаимной торговли, инвестиций, транспорта и инфраструктуры.

Отметим, что лидерство во внешнеторговом обороте Кыргызстана принадлежит Китаю – стороны наторговали в первой половине текущего года почти на $3 млрд (33,4% от всего торгового оборота КР). Но при этом китайский импорт более чем в 40 раз превысил экспорт Кыргызстана в КНР.

Россия заняла вторую позицию во внешнеторговом обороте Кыргызстана – 25,3%, а на Казахстан пришлось 8,6%.

В Кыргызстане закрыли три подсанкционные, из списка Евросоюза, компании; еще около сорока – в зоне риска, передает Еconomist.kg. Так, прекращена работа трех юридических лиц – ОсОО «Шисан», «Рама Групп» «Нова Проект». Кроме того, отозвана лицензия у одной из криптокомпаний.

Представители ЗАО «ЭкоИсламик Банк», включенного в санкционный список ЕС, заявили, что финучреждение не проводит операции с лицами и компаниями из ограничительных списков. В банке подчеркнули, что его деятельность осуществляется в соответствии с требованиями внутреннего комплаенс-контроля и международными стандартами финансового мониторинга.

Санкционный контроль в Кыргызстане начали усиливать весной 2026 года. После принятия 20-го пакета санкций Евросоюза власти заявили о намерении ужесточить мониторинг экспортно-импортных операций и добиваться исключения кыргызстанских компаний из ограничительных списков.

Напомним, минувшей весной Minval сообщал об одномоментном закрытии Минюстом КР 50 компаний, предположительно – с повышенными санкционными рисками.

Бишкек подписал соглашение с Москвой о ежемесячных поставках в КР из РФ 100 тыс. тонн горюче-смазочных материалов: республика почти на 95% зависит от импорта ГСМ из России – это около 10 млн тонн бензина, дизтоплива, авиационного керосина битума и сырой нефти в год.

Отметим, Россия продлила запрет на экспорт нефтепродуктов до 31 января 2027 года, однако с 1 сентября разрешены поставки в рамках межправительственных соглашений и гуманитарной помощи.

Узбекистан

Компании из Объединенных Арабских Эмиратов – Allied Biofuels и DEEM Engineering – заключили соглашение о реализации в Хорезмской области РУз крупного промышленного проекта по выпуску экологически чистого топлива. Общий объем прямых иностранных инвестиций в проект оценен в $6,1 млрд.

Строительство производственного комплекса рассчитано на 2026–2030 годы. Объект рассматривается как один из крупнейших в области «чистой энергетической инфраструктуры» не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии.

Ежегодная мощность предприятия составит, по предварительным данным, 110 тыс. тонн авиационного биотоплива, 300 тыс. тонн электросинтетического устойчивого авиатоплива и около 5 тыс. тонн возобновляемого «зеленого» дизеля. Около 70% выпускаемой продукции предназначено для нужд Uzbekistan Airports, остальная – для экспорта.

В системе крупнейшей нефтегазовой компании Узбекистана – «Узбекнефтегаз» – создана национальная буровая компания UNG Burg‘ilash, информирует «Газета» (РУз) со ссылкой на сообщение пресс-службы предприятия. Основная задача новой структуры – бурение нефтяных и газовых скважин на плато Устюрт и в других перспективных регионах Узбекистана; участие в разведке углеводородов, их освоении и обеспечении стабильности добычи.

По данным «Узбекнефтегаза», создание компании также направлено на внедрение современных технологий глубокого бурения и формирование национальной школы специалистов в этой сфере. Для компании закупается 21 современная буровая установка с оборудованием, оснащенным цифровыми системами управления и возможностью проводить работы на глубине до 9 тыс. метров. Оборудование рассчитано на эксплуатацию в сложных геологических условиях, в том числе при высоких показателях давления и температуры.

Кроме того, поэтапно будут закупаться высоконапорные комплексы для цементирования скважин, азотные и компрессорные установки, оборудование для испытания и освоения скважин, специализированный транспорт и другая техника. Это должно позволить организовать буровые работы по полному технологическому циклу.

UNG Burg‘ilash ориентирована на сотрудничество с зарубежными сервисными компаниями в сфере приготовления буровых растворов, цементирования, каротажа, поставок и эксплуатации буровых долот, а также испытания скважин.

Компания «Узбекнефтегаз» по итогам прошлого года произвела 25,2 млрд кубометров газа, что ниже прогнозного показателя. На 2026−2027 годы предусмотрено обеспечение стабильных объемов добычи, а также наращивание запасов газа и его переработка.

Таджикистан

Комитет по религии опроверг сообщения СМИ о запрете бород и хиджабов в Таджикистане, передаёт «Азия-плюс». Подчеркивается, что соответствующие публикации «вызвали широкое обсуждение и обеспокоенность в социальных сетях». Как сообщили изданию в Комитете по религии, ситуация с обеспечением свободы совести и вероисповедания в республике не соответствует той картине, которую представляют некоторые СМИ: «В стране созданы необходимые законодательные и иные условия для реализации свободы совести и свободы вероисповедания».

Дискуссии вокруг «чуждой одежды» продолжаются. Вопрос ношения бороды и религиозной одежды в Таджикистане обсуждается уже не первый год. Два года назад в закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» были внесены изменения. Согласно статье 18 документа, запрещены ввоз, продажа, пропаганда и ношение «одежды, чуждой национальной культуре». При этом закон не содержит чёткого определения, какая именно одежда считается «чуждой», а также не конкретизирует размеры возможных штрафов.

Ранее депутат парламента Муджибахон Джавхари пояснил, что под «чуждой одеждой» подразумеваются не только хиджаб и религиозное покрывало, но и длинные черные арабские платья (абайи), рваные джинсы, а также слишком короткая и «откровенная» одежда. В свою очередь, Советом улемов Таджикистана была принята фетва, в которой отмечалось, что традиционный таджикский женский национальный костюм – платье, платок и шаровары – полностью соответствует требованиям ислама и ханафитского мазхаба.

С другой стороны, в министерстве культуры тогда завили, что европейская одежда тоже «является чуждой нашей культуре», и сообщили о подготовке рекомендательного пособия из 16 разделов, посвященного национальной одежде для мужчин и женщин.

Туркменистан

Туркменистан начал кампанию по избранию республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2031–2032 годы. Как передают центрально-азиатские СМИ, об этом заявил официальный Ашхабад, подчеркнув, что инициатива соответствует внешнеполитическому курсу страны, основанному на принципах постоянного нейтралитета, миротворчества и превентивной дипломатии.

Отмечается, что с момента признания Генеральной Ассамблеей ООН нейтрального статуса республики в 1995 году, Туркменистан последовательно развивает сотрудничество с международным сообществом и выступает за мирное урегулирование конфликтов. Одним из ключевых аргументов в пользу своей кандидатуры Ашхабад называет деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии – он расположен в столице Туркменистана.

Отметим, что недавно непостоянным членом Совбеза ООН впервые стал соседний Кыргызстан.

Румыния предложила Туркменистану возродить проект AGRI по поставкам газа в Европу – напрямую на европейский рынок. Об этом, как передают центрально-азиатские СМИ, сообщил президент Торгово-промышленной палаты Румынии Михай Дарабан на встрече с послом Туркменистана Аннамамметом Аннаевым.

В ходе переговоров стороны также обсудили перспективы энергетического сотрудничества и взаимодействия портов Констанца и Туркменбаши. Дарабан отметил, что Туркменистан располагает уже построенным газопроводом с выходом к Каспийскому морю, что упрощает реализацию проекта.

«Порт Констанца может стать точкой входа для природного газа из Туркменистана в Европу через подключение к транспортной инфраструктуре Азербайджана и Грузии и впоследствии к газопроводу BRUA (Bulgaria–Romania–Hungary–Austria)», – цитирует президента румынской ТПП издание Capital.