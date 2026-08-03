Иранские военные заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в воздушном пространстве над Ормузским проливом. Об этом сообщил телеграм-канал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

«Беспилотник MQ-9 перехвачен и поражен огнем новой усовершенствованной системы противовоздушной обороны КСИР над Ормузским проливом», – говорится в сообщении.

О том, кому принадлежал сбитый аппарат, не сообщается. Как передает «Аль-Джазира», беспилотники MQ-9 Reaper в основном состоят на вооружении США. Телеканал также отмечает, что после нападения США и Израиля на Иран 28 февраля этого года иранские военные уничтожили более 30 таких дронов.