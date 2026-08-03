Российский маркетплейс Ozon начал подготовку к возможным ударам по своим складам после атак на объекты Wildberries, пишет The Moscow Times.

Российские телеграм-каналы сообщают, что компания начала перемещать часть дорогостоящих товаров со складов в пункты выдачи заказов (ПВЗ). Каналы «Синий рассвет» и «Поставлено!», специализирующиеся на сервисах для продавцов маркетплейсов, несколько дней подряд сообщали о массовом оформлении заказов на дорогостоящие товары, не застрахованные от возможных рисков, от имени неизвестных юридических лиц. При этом поставки носили локальный характер – они осуществлялись в пределах районов, где были зарегистрированы продавцы.

Позднее руководство Ozon направило продавцам уведомление о переносе части товаров в пункты выдачи заказов. «Переместили часть ваших товаров со складов в ПВЗ. Платить за это не придется. Подробности направим позже», – указали в маркетплейсе.

С середины июля украинские военные атаковали 18 складов Wildberries в европейской части России и на Урале. Склады Ozon пока не подвергались ударам, однако акции компании в последние недели демонстрировали снижение. В июле оба маркетплейса обновили условия договоров с продавцами, исключив обязанность компенсировать утрату или повреждение товаров в случае, если причиной стали военные действия, включая атаки беспилотников.