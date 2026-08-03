Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что при администрации бывшего президента США Джо Байдена американское посольство занималось разжиганием ненависти в Грузии. Так он прокомментировал недавнюю критику посольством нового департамента МВД по борьбе с языком ненависти.

По словам Кобахидзе, прежняя администрация США координировала процессы, направленные на искусственное распространение ненависти, поэтому заявление дипмиссии он назвал непонятным. При этом премьер подчеркнул, что Тбилиси рассчитывает на улучшение отношений с Вашингтоном.

Департамент по борьбе с языком ненависти и клеветой начал работу при МВД Грузии с 1 июня. Его задача — выявление публичных высказываний, содержащих признаки языка ненависти и административных правонарушений.