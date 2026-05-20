Европейский союз согласился выполнить условия торгового соглашения, заключенного с США почти год назад, в июле 2025-го, сообщает Politico.

В переговорах с США участвовали представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии, встреча продолжалась более пяти часов. Стороны обсуждали законодательство, которое ЕС необходимо принять, чтобы соглашение вступило в силу.

По условиям соглашения Евросоюз должен отменить пошлины на промышленные товары из США, а Вашингтон ограничит пошлины на товары из Евросоюза 15%.

Евросоюз затягивал ратификацию соглашения на фоне того, что Дональд Трамп грозил захватить Гренландию (территорию Дании), а также того, что Верховный суд США постановил в феврале, что Трамп нарушил закон, введя глобальные пошлины.

Из-за бездействия Евросоюза Трамп объявил в мае, что США после 4 июля поднимут пошлины на европейские товары, если Евросоюз не выполнит свои обязательства по торговому соглашению. Среди прочего Трамп грозил поднять пошлины на автомобили из ЕС с 15% до 25%.