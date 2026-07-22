Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что встречи, подобные той, которая в июле прошла в Баку и была посвящена обсуждению войны в Украине, не оказывают реального влияния на мирный процесс между Москвой и Киевом.

Комментируя информацию о состоявшихся в Азербайджане переговорах, Тихий отметил, что эта встреча «столь же секретна, сколь и неважна».

«Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала», — заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, значение подобных мероприятий для достижения мира «близко к нулю».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что 12–14 июля в Баку без ведома официальных властей прошла неофициальная встреча бывших высокопоставленных представителей Германии и России, посвященная возможным путям прекращения войны в Украине.