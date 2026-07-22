Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с послом США при НАТО Мэттью Уитакером и командующим специальной миссией НАТО по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и подготовке Кертисом Баззардом, сообщил украинский лидер в Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что основное внимание в ходе встречи было уделено укреплению защиты воздушного пространства Украины за счет увеличения поставок ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в рамках инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Он подчеркнул, что на фоне продолжающихся масштабных ударов со стороны России этот вопрос остается одним из главных приоритетов.

Кроме того, стороны обсудили развитие оборонного сотрудничества между США и Украиной, включая реализацию решения президента США Дональда Трампа о предоставлении Киеву лицензии на производство систем Patriot, а также проект Drone Deal, который разрабатывается двумя странами.

Ожидается, что работа над этим проектом будет завершена в ближайшее время.

В завершение встречи Баззард был удостоен украинского ордена «За заслуги» III степени.