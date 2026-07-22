Успехи Украины на фронте и удары по российской территории создают вокруг президента РФ Владимира Путина «токсичную атмосферу», которую признают представители его ближайшего окружения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Facebook.

«Сейчас, конечно, ситуация на фронте и ситуация с нашими дальнобойными ударами и мидл-страйками создает новую атмосферу вокруг Путина – очень токсичную атмосферу», – заявил Зеленский.

По его оценке, именно президент России является причиной начала и продолжения войны. Зеленский также отметил, что это понимают и представители ближайшего окружения российского лидера.

«Сигнализирует нам, сигнализирует нашим партнерам. Российское общество все больше начинает это чувствовать», – подчеркнул глава государства.

Президент Украины также призвал к принятию решений, которые способны приблизить мир. «Украина давно к этому готова. Сейчас делаем все, чтобы завершение этой войны было достойным», – резюмировал Зеленский.