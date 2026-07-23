IV Шушинский глобальный медиафорум наделал, конечно, шума в России. Точнее, сильное впечатление на российские политические круги произвело выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона, совершенно справедливо заявил, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, несмотря на возникающие по этому поводу разногласия с Россией. Заявления Ильхама Алиева не просто произвели впечатление, а прямо разозлили обитателей башен Кремля, да так, что их раздражение разошлось, как круги на воде, породив цепь последствий, а именно став темой для размышлений.

Так, ведущий YouTube-канала «Студия Аврора», вероятно, оскорбившись позицией главы Азербайджана и все еще не понимая, чем она вызвана, обратился с вопросами к историку Евгению Спицыну, попросив прокомментировать ответ Ильхама Алиева на вопрос Дмитрия Гордона, озвученный им на глобальном медиафоруме.

Как и следовало ожидать, историк начал выступать со своей потерявшей былое величие колокольни. Назвав Гордона негодяем, лжецом и провокатором высшей марки, он возмутился тем, что Алиев ответил на его вопрос, а еще больше — тем, что Гордон оказался на форуме не случайно, а с тем, чтобы ответ Ильхама Алиева был озвучен им в публичном пространстве.

Запамятовав о том, что свою позицию по российско-украинскому конфликту Ильхам Алиев никогда не скрывал и сравнивал его с оккупацией Карабаха. И почему, собственно, он должен был это скрывать? На протяжении почти 30 лет Армения с легкой руки России держала под оккупацией 20% азербайджанских территорий. Азербайджану с большим трудом, сталкиваясь с сопротивлением России и других сопредседателей Минской группы ОБСЕ, удалось восстановить свою территориальную целостность — вернуть Карабах. Как иначе должен был выражаться Алиев?

Но вместо того, чтобы переосмыслить свои прошлые ошибки в выстраивании отношений с соседями, в России продолжают обижаться и дуться на всех, кто не согласен с ними.

Спицын назвал Алиева «главой враждебного государства» только потому, что он выступил против оккупации территории Украины, тем самым оправдывая военное вторжение России на территорию чужого государства, усомнившись в том, что Азербайджан — союзник России.

Он долго вспоминал о том, каким грамотным политиком был общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, о том, как Ильхам Алиев закончил МГИМО и пришел к власти в Азербайджане. Но до того момента, пока Азербайджан не окреп под руководством Ильхама Алиева, эти воспоминания были более-менее адекватными. Однако как только Баку стал вести свою независимую политику, Москва стала показывать свой оскал, сделав из Азербайджана врага.

«Последние несколько лет он активно продвигает антироссийскую позицию Азербайджана, это касается и событий в Карабахе, и его особых отношений с Турцией, и ко всему Закавказскому региону. Если так ведет себя азербайджанское руководство, почему мы лапки все время кверху поднимаем? И вот эта наша беззубость, по сути, провоцирует подобное поведение Алиева», — «умно» рассуждает историк.

При этом Спицын утверждает, что Азербайджан «критически» зависит от России, в том числе и по поставкам нефти за рубеж. «У нас что, нет механизмов, реальных рычагов влияния на политику Алиева?» — задается вопросом этот шовинист.

Но не только Баку раздражает Москву своей уверенной походкой, но и Грузия с Арменией не дают покоя Кремлю.

«Пашинян — это чистый ставленник Сороса, который уже оторвал Армению от России, и возникает вопрос: сохранится ли государственность Армении? Если он и дальше будет таким образом действовать, то я боюсь, что территория Армении растворится в территориях соседних государств — Турции и Азербайджана. Что, не было исторического опыта? Был. Куда делось древнее государство Урарту? Оно растворилось, и только благодаря советской власти была восстановлена армянская государственность. Они уже забыли об этом. У нас на территории России живет больше этнических армян, чем на территории самой Армении.

И вы представляете, во главе этих государств стоят негодяи, русофобы, ненавистники всего русского», — продолжает он.

Взбесило его и заявление Вучича: свои «шкурные интересы» поставил выше интересов Сербии:

«Почему это все происходит? Это напрямую связано с развалом Советского Союза и с той беззубой политикой, которую мы проводили все эти десятилетия», — сетует он.

Именно в этом и заключается главная проблема современной российской политической мысли. Вместо того чтобы честно признать причины, по которым бывшие союзники и партнеры все чаще выбирают самостоятельный курс, в Москве продолжают искать «руку Сороса», «русофобов» и внешние заговоры. Любая независимая политика воспринимается как предательство, а уважение к международному праву — как враждебный шаг против России.

Но времена изменились. И пока же вместо анализа собственных ошибок российские пропагандисты предпочитают искать виноватых за пределами своей страны. Именно поэтому подобные выступления сегодня выглядят не как проявление силы, а как свидетельство глубокого политического кризиса мышления.