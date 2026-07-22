Азербайджанские компании уже участвуют в восстановлении Украины и заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, логистике, агропромышленном комплексе, цифровых технологиях и других сферах.

Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам дипломата, Азербайджан уже оказал значительную помощь Украине после российских ударов по энергетической инфраструктуре, поставив трансформаторы, генераторы и другое оборудование. Сейчас стороны обсуждают возможность совместного производства энергетического оборудования, модернизации украинской энергосистемы, развития распределенной генерации и проектов в области возобновляемой энергетики.

Гусев также отметил, что Украина заинтересована в опыте Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий. В качестве примера он привел помощь Баку в восстановлении Ирпеня, где при поддержке Азербайджана и компании SOCAR были восстановлены поликлиника и гуманитарный лицей имени Зарифы Алиевой. Кроме того, ведется работа над реализацией еще четырех социальных проектов.

По словам посла, перспективными направлениями сотрудничества также являются переработка сельскохозяйственной продукции, развитие агротехнологий, транспортной инфраструктуры и цифровых технологий. Он отметил, что расширение Срединного коридора открывает новые возможности для развития логистики между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией, а Украина рассчитывает стать одним из ключевых звеньев этого маршрута после полного восстановления черноморской логистики.

Гусев сообщил, что товарооборот между Украиной и Азербайджаном продолжает восстанавливаться после снижения в 2022 году. По итогам первых пяти месяцев текущего года взаимная торговля выросла более чем на 10%.

По его словам, Украина в основном экспортирует в Азербайджан сельскохозяйственную продукцию, тогда как из Азербайджана импортируются удобрения, нефть, нефтепродукты и энергетическое оборудование, используемое для восстановления украинской энергосистемы.

Дипломат подчеркнул, что развитие сотрудничества с Азербайджаном открывает для Украины выход на рынки Южного Кавказа и Центральной Азии. Он также сообщил, что продолжается работа по развитию транспортных коридоров, восстановлению паромного сообщения через Черное море и расширению торгово-экономических связей. По словам Гусева, украинские компании рассматривают Азербайджан не только как перспективный рынок, но и как важные ворота в страны Центральной Азии.

Посол добавил, что стороны также видят перспективы сотрудничества в сфере фармацевтики и здравоохранения. По его словам, в целом азербайджанский бизнес рассматривает Украину не только как площадку для участия в восстановлении страны, но и как долгосрочного стратегического экономического партнера.