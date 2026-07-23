Президент Украины Владимир Зеленский может совершить визит в США, однако для его проведения необходимо согласовать ряд важных деталей. Об этом РБК-Украина сообщил осведомленный источник.

По данным источника, Зеленский хотел бы посетить США уже в ближайшее время.

Собеседник также отметил, что в Киеве ожидают подтверждения графика президента США Дональда Трампа, после чего будет возможна конкретизация сроков визита.

Последняя встреча Зеленского и Трампа состоялась на полях саммита НАТО, который прошел в Анкаре 7–8 июля. Одним из ключевых итогов встречи стало решение Трампа предоставить Украине лицензии на производство систем Patriot.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны обсудили возможность возобновления дипломатических усилий для прекращения конфликта на Украине.