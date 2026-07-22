Спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран не позволит другим странам региона экспортировать нефть, если сам будет лишен такой возможности.

«В регионе, где мы не сможем экспортировать нефть, никто не сможет продавать нефть. Если наша безопасность не будет обеспечена, ни один объект инфраструктуры не останется в безопасности, а безопасность пролива возможна только при отсутствии американских сил», – написал он на своей странице в соцсети Х.

Галибаф отметил, что ситуация в этом конфликте свелась к принципу: «либо все, либо никто!».