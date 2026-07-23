Решение президента США Дональда Трампа одобрить соглашение о сотрудничестве с Саудовской Аравией в области гражданской ядерной энергетики вызвало обеспокоенность у израильских властей. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronot со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей Израиля.

Собеседники издания считают, что решение Вашингтона, как и возможная продажа Турции истребителей F-35, является «вызывающим обеспокоенность» шагом.

По словам представителей израильских властей, администрация США не делает нормализацию отношений между Эр-Риядом и Тель-Авивом обязательным условием для заключения соглашения в ядерной сфере.

Источники полагают, что отсутствие такого требования указывает на снижение влияния Израиля в Вашингтоне. По их мнению, Тель-Авив утратил один из инструментов давления на Саудовскую Аравию.

Бывший исполняющий обязанности главы Совета национальной безопасности Израиля Яаков Нагель заявил, что предоставление Эр-Рияду возможности самостоятельно обогащать уран на своей территории является ошибочным решением.

Экс-израильский дипломат Джереми Иссахарофф, в свою очередь, назвал соглашение «чрезвычайно опасным». По его оценке, этот шаг говорит об ослаблении возможностей Израиля влиять на решения Вашингтона по вопросам, которые имеют ключевое значение для национальной безопасности страны.