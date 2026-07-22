Иран нанесет «решительный, мощный и сокрушительный» ответ на любую агрессию против своей территории, а также будет считать законной целью любую сторону, которая поддержит подобные действия. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя последнее заявление президента США Дональда Трампа.

«Наша оборонная доктрина ясна: око за око. Любая агрессия против Ирана, в том числе против инфраструктуры нашей страны, получит решительный, мощный и сокрушительный ответ. Любая сторона, которая в той или иной форме примет участие в подобной агрессии или окажет ей поддержку, будет рассматриваться как законная цель», – написал Арагчи в соцсети X.

Ранее Трамп заявил, что американские вооруженные силы будут уничтожать по одному иранскому мосту или электростанции в ответ на каждый удар по судну в Ормузском проливе.