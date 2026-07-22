Бакинский футбольный клуб «Нефтчи» заключил контракт с 27-летним венесуэльским нападающим Фредди Варгасом, сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон по формуле «2+1». Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Варгаса оценивается в €900 тыс.

Летом 2025 года нападающий перешел в «Нефтчи» из израильского клуба «Маккаби Нетания» на правах годичной аренды с возможностью последующего выкупа. За время выступлений за бакинскую команду Варгас провел 34 матча, забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

Варгас выступает за сборную Венесуэлы. В разные периоды карьеры он также играл за венесуэльский «Депортиво Лара» и американский клуб «Даллас».