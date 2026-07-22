Центральная избирательная комиссия Армении лишила члена политсовета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, племянника российско-армянского олигарха и лидера данного блока Самвела Карапетяна, депутатской неприкосновенности, сообщают армянские СМИ.

Н. Карапетян только вчера, 21 июля, получил депутатский мандат.

Генпрокуратура накануне представила в ЦИК ходатайство о возбуждении уголовного преследования и лишении свободы Нарека Карапетяна.

Он обвиняется в сокрытии факта двойного гражданства и уклонении от службы в армии.