Центральная избирательная комиссия Армении лишила члена политсовета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, племянника российско-армянского олигарха и лидера данного блока Самвела Карапетяна, депутатской неприкосновенности, сообщают армянские СМИ.
Н. Карапетян только вчера, 21 июля, получил депутатский мандат.
Генпрокуратура накануне представила в ЦИК ходатайство о возбуждении уголовного преследования и лишении свободы Нарека Карапетяна.
Он обвиняется в сокрытии факта двойного гражданства и уклонении от службы в армии.