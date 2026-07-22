Онлайн-шутка переросла в одно из самых заметных молодежных протестных движений Индии, пишет AP. Его участники называют себя «Тараканами» и выступают против безработицы, проблем в системе образования и политики правительства Нарендры Моди.

Поводом стали сообщения об утечках заданий вступительных экзаменов в медицинские вузы и на государственную службу. Из-за отмены и переноса экзаменов миллионы молодых людей теряют месяцы подготовки и шансы на стабильную работу.

Движение возникло после того, как председатель Верховного суда Индии Сурья Кант сравнил некоторых безработных молодых людей с «тараканами». В ответ студент Бостонского университета Абхиджит Дипке создал «Народную партию тараканов».

Молодежь превратила прозвище в символ стойкости. Кампания быстро распространилась в соцсетях: ее сторонники публикуют мемы, сатирические лозунги и критикуют власти за нехватку рабочих мест и экономические трудности.