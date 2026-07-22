Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет наносить удары по объектам инфраструктуры Ирана в ответ на любые атаки на суда в Ормузском проливе. Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, за каждый удар по судну ракетой, беспилотником или любым другим видом вооружения Соединенные Штаты будут уничтожать по одному мосту или одной электростанции на территории Ирана.

«С настоящего момента каждый раз, когда Исламская Республика Иран ударит по судну в Ормузском проливе ракетой, беспилотником или другими вооружениями, США будут бомбить и уничтожать один мост или одну электростанцию, в том числе рядом со столицей — Тегераном — или на ее территории», — написал Трамп.