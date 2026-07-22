Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при выходе на улицу из-за пожара на складе Wildberries, сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

В ведомстве также рекомендовали жителям города по возможности не выходить на улицу, не открывать окна и регулярно проводить влажную уборку в помещениях. Кроме того, горожанам посоветовали промывать глаза, нос и горло, употреблять больше жидкости, а также отказаться от курения и использования контактных линз.

При появлении признаков острого заболевания, обострении хронических недугов, а также таких симптомов, как одышка, кашель или нарушения сна, жителям Краснодара рекомендовали незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Краснодарский край подвергся атаке беспилотников в ночь на 22 июля. В Армавире погиб сотрудник одного из предприятий, а в Краснодаре пострадали 10 работников складского комплекса, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Маркетплейс Wildberries сообщил об эвакуации логистических центров в Краснодарском и Ставропольском краях «в соответствии с требованиями безопасности». Позже глава компании Татьяна Ким сообщила о пострадавших в результате атаки беспилотников, не уточнив, в каком именно городе это произошло. Работа обоих складов была приостановлена.