Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщило РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы государства в Telegram.

Другим указом украинский лидер назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.

«Было определено, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой была определена новая конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Факт остается фактом: Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции и в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные позиции Украины на фронте. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд. Сегодня с Александром Сырским и Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел», – написал украинский лидер в Telegram-канале.

По его словам, у Украины одна цель – «победа над врагов и достижение таких условий на фронте и в оказании давления на Россию, которые позволили бы заставить Россию прийти к миру.

«Завтра мы формализуем все принятые решения. Украина должна выйти из этой ситуации сильнее, и России будет сложнее. Слава Украине!», – отметил Зеленский.

Отметим, разговоры о возможной отставке Сырского усилились после увольнения занимавшего пост министра обороны Михаила Федорова. Последовавшие кадровые перестановки в оборонном ведомстве также спровоцировали волну протестов в различных городах Украины.

Ранее Зеленский провел встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым на фоне ожидания новых решений.