Трудности на российском топливном рынке носят временный характер, они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, некоторых других секторах», — сказал глава российского государства.

Напомним, с весны в ряде регионов России осложнилась ситуация с поставками топлива после ударов украинских дронов по российским НПЗ.