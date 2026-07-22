Бакинский «Нефтчи» потерпел поражение от минского «Динамо» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Встреча прошла на арене Palms Sports Arena в Баку и завершилась белорусов со счетом 4:2.

Хозяева быстро вышли вперед: уже на 2-й минуте отличился капитан «Нефтчи» Эмин Махмудов. Спустя шесть минут защитник белорусской команды Александр Селява отправил мяч в собственные ворота, увеличив преимущество бакинцев.

Однако затем инициативу перехватили гости. Дубль оформил Карен Варданян, забивший на 36-й и 57-й минутах. Еще по мячу записали на свой счет Евгений Малашевич (47) и Гулзигит Алыкулов (77).

Ответная встреча пройдет 30 июля. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в следующем квалификационном раунде с сильнейшим в паре «Железничар» (Сербия) — «Брага» (Португалия).