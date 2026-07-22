В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries. Кроме того, под удар дронов попал НПЗ.

Взрывы прогремели в Краснодаре. Местные жители сообщили о мощном пожаре.

По предварительным данным, под удар попал один из самых больших логистических хабов Wildberries в России.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что «в результате падения беспилотников в Краснодаре загорелся складской комплекс». Также отмечается, что фрагменты беспилотников попали в два частных дома в станице Динской.

По данным местных Telegram-каналов, в Армавире предположительно атаковали нефтебазу – после взрывов на месте вспыхнул пожар. В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что «в Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий». В пресс-службе мэрии сообщили, что возгорание произошло на территории нефтебазы в Армавире вследствие атаки 16 БПЛА. Площадь возгорания — 80 квадратных метров.

Минувшей ночью дроны атаковали ещё один логистический центр Wildberries, расположенный в городе Невинномысска Ставропольском крае.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс.

В Wildberries заявили об эвакуации логистического комплекса в Невинномысске Ставропольского края в соответствии с требованиями безопасности.