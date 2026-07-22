Генеральная прокуратура Азербайджана передала России гражданина Кыргызстана Камолиддина Таджиматова для привлечения к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Таджиматов, которого в России обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, был объявлен в международный розыск. В марте 2026 года его задержали на территории Азербайджана, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Обвиняемого передали российским компетентным органам в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.