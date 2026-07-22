Датская судоходная компания Maersk временно отказалась обслуживать контейнерные перевозки через Черноморский порт в Украине. Об этом сообщает пресс-служба украинского подразделения компании в своем телеграм-канале.

Импортные грузы будут перенаправляться в румынский порт Констанца, говорится в уведомлении компании для клиентов.

«Все импортные отправления с портом выгрузки Черноморск, которые в настоящее время находятся в Порт-Саиде или ожидаются к прибытию в Порт-Саид, также планируется перенаправить в Констанцу (Румыния)», – сказано в сообщении.

Компания уточнила, что если выгрузка в Констанце не подходит клиенту, он может подать запрос на изменение пункта назначения. После прибытия грузов в Румынию их дальнейшую доставку в Украину организуют автомобилями.

Для экспортных грузов компания предложила два варианта: бесплатную отмену бронирования либо смену порта погрузки с Черноморска на Констанцу без изменения действующей ставки морского фрахта, если контейнер уже был доставлен в порт.