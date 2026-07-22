Украина планирует увеличить число дальнобойных ударов по территории России и продолжить технологическое давление на РФ в рамках укрепления обороноспособности, заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара по итогам встречи с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

«Совместно сможем выполнить поручение президента и обеспечить условия для максимальной эффективности наших Сил обороны», – написал Хмара в соцсетях.

Среди приоритетных задач он выделил перенос боевых действий на территорию России за счет асимметричных решений, развитие военных технологий, оснащение армии дальнобойными средствами поражения, расширение программ deep strike, middle strike и наземных роботизированных комплексов, а также снижение потерь среди украинских военнослужащих.

Хмара отметил, что Минобороны и Генеральный штаб Украины готовят конкретные меры, которые должны способствовать принуждению России к долгосрочному миру.

«Также обсудили с главнокомандующим видение будущего. У нас есть общая позиция по развитию Сил обороны Украины. Президент Владимир Зеленский поддержал наше видение», – добавил он.