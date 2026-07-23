Военно-морская миссия Евросоюза Aspides рекомендовала коммерческим судам, связанным с США, Израилем и Саудовской Аравией, избегать маршрутов в Красном море и Аденском заливе у побережья Йемена. Об этом сообщает CNN.

В Aspides заявили, что для судов и компаний, связанных с указанными странами, в настоящее время существует повышенный уровень угрозы.

«Речь также идет о судах любой принадлежности, которые недавно заходили, загружались или разгружались в портах Саудовской Аравии, поскольку такие суда могут считаться связанными с саудовскими интересами; тем самым эти суда могут определить в качестве потенциальных целей», – говорится в предупреждении миссии Aspides.

Кроме того, в европейской военно-морской миссии рекомендовали экипажам судов, ранее посещавших саудовские порты, по возможности ограничить использование электронного оборудования, способного раскрыть их местоположение.

Ранее на этой неделе хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокирование йеменских портов и удар по международному аэропорту в Сане. Во вторник представители движения заявили, что ограничения распространяются не только на суда, связанные с королевством, но и на весь морской транспорт, следующий в саудовские порты или выходящий из них.

По имеющимся данным, за последние сутки ряд судов, включая танкеры, отказались от прохода через Баб-эль-Мандебский пролив.