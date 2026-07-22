Израиль должен быть готов к возможному прямому противостоянию с Турцией, включая столкновение на море, заявил министр по делам диаспоры Амихай Шикли на закрытой конференции Иерусалимского центра прикладной политики (JCAP).

«Возможно прямое столкновение с турецкой армией на море. Это не невозможный сценарий – это может произойти уже завтра утром», – приводит слова Шикли телеканал Channel 12.

Шикли напомнил, что Израиль оказывал помощь Турции после разрушительного землетрясения 2023 года, направив в страну спасательную делегацию. Он также заявил, что израильские врачи из больницы «Ихилов» около семи лет назад лечили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от онкологического заболевания.

«Это крайне разочаровывает, но такова реальность, с которой мы имеет дело», – подчеркнул министр.

Шикли также выступил за «немедленное закрытие» турецкого консульства в Иерусалиме и ликвидацию любого турецкого присутствия на территории Израиля.

JCAP утверждает, что консульство является одним из ключевых инструментов реализации политики Турции: оно взаимодействует с Палестинской администрацией, поддерживает работу исламских групп и местных организаций, а также участвует в формировании сети влияния в городе.