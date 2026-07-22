Азербайджан и Словакия заключили соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации, сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Делегация во главе с директором Агентства национальной безопасности Словакии Романом Конечным посетила Азербайджан с официальным визитом.

В ходе переговоров с начальником СГБ Али Нагиевым стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам встречи состоялась церемония подписания «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Словацкой Республики об обмене и взаимной защите секретной информации», направленного на развитие сотрудничества двух стран в сфере безопасности.