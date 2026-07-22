Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсудил ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке, а также процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Он сообщил, что Мерц и Пашинян обменялись оценками текущей ситуации на Ближнем Востоке, конфликта в Украине, а также их последствий для Южного Кавказа.

«Канцлер ФРГ призвал к дальнейшим шагам в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул его важность для региональной стабильности», – сказал Корнелиус.

В этой связи Корнелиус также указал на возможности для расширения германо-армянских отношений, а также дальнейшего развития связей Еревана с Евросоюзом.