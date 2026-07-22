Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал свою отставку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он видел нынешнюю войну «с первого ее дня 2014 года, жил фронтом» и знает цену «каждого освобожденного километра украинской земли». Он рассказал, что принял командование ВСУ в «очень сложное время» в феврале 2024 года.

Следующий год, по мнению Сырского, «изменил ход войны». Он отметил, что ВСУ смогли остановить российское наступление в Харьковской области, не допустить наступления в Сумской области, а также напомнил о вторжении украинской армии в Курскую область, целью которого «не была оккупация чужой земли».

В своем посте он также перечислил изменения, которые произошли в украинской армии под его руководством. Сырский заявил, что в 2026-м под его командованием освобождены 700 квадратных километров территории Украины.

«Я передаю своему преемнику армию, которая не только обороняется, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, структурой, людьми, знающими, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть. <…> Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип нет. В каком бы статусе я ни находился, я буду служить Украине до победы», — заявил Сырский.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Украинский лидер назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.