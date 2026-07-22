Мощный шторм, обрушившийся во второй половине дня на Стамбул, привел к перебоям в работе городских аэропортов, сообщают турецкие СМИ.

Несколько самолетов, следовавших в международный аэропорт Стамбула и аэропорт имени Сабихи Гекчен, не смогли своевременно приземлиться из-за неблагоприятных погодных условий.

В европейской части города в ряде районов произошли подтопления. Сильный ветер валил деревья и срывал крыши с жилых домов, а упавшие стволы повредили припаркованные автомобили.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.