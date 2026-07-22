Пятеро граждан Азербайджана, находившихся в международном розыске, доставлены из России на родину под охраной специального конвоя, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

Передача состоялась в рамках Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года. Российская сторона удовлетворила запрос азербайджанских правоохранительных органов.

Среди переданных лиц — Эмиль Казимов, Джаббар Мамедов, Габил Алиев, Фуад Бабаев и Кенан Гулиев. Как сообщили в прокуратуре, их подозревают в совершении различных преступлений.

Казимова подозревают в мошенничестве, в результате которого, как утверждает следствие, был причинен крупный ущерб. Мамедову вменяют неоднократное мошенничество.

Алиева подозревают в краже. По версии следствия, он вместе с сообщниками заранее договорился о совершении преступления и незаконно проник на склад.

Бабаева и Гулиева подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия, а также оружия или предметов, использовавшихся в качестве оружия.

Все пятеро ранее были объявлены в розыск, поскольку скрывались от следствия. После передачи Азербайджану расследование уголовных дел в их отношении будет продолжено.