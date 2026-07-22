Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем главы Белого дома, сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на источник.

«Президент Украины Зеленский сегодня говорил с посланниками президента (США Дональда) Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — сказано в публикации.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили возобновление дипломатических усилий, направленных на прекращение войны в Украине.