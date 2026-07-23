Украина запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН 27 июля в связи с приостановкой движения судов по морскому коридору в Черном море после российских ударов. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

«Россия держит в заложниках глобальную продовольственную безопасность. За последние несколько дней российские военные разбомбили как минимум три гражданских грузовых судна. Несколько десятков членов экипажа погибли и получили ранения. Сегодня ни одно судно не прошло через Черноморский морской коридор Украины – именно в разгар сезона», – написал он.

Сибига назвал произошедшее «преднамеренным экономическим и гуманитарным террором». По его словам, если подобные действия продолжатся, миллионы семей в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки могут столкнуться с ростом цен и угрозой голода.

Глава украинского внешнеполитического ведомства призвал все государства, особенно те, которые уже столкнулись с последствиями ситуации, незамедлительно потребовать от России прекратить атаки на суда в Черном море.