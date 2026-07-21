Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность оказать давление на Израиль для вывода его войск с территории Ливана.

«Ну, я рассмотрю это. Я только что услышал об этом… И мы рассмотрим это», — сказал он на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме, отвечая на вопрос о готовности США оказать дополнительное давление на Израиль. Речь шла о ситуации после того, как ливанская армия обвинила израильские силы в обстреле своих позиций в «пилотной зоне» города Заутар-эль-Гарбия на юге страны.

Трамп также заявил, что Сирия может направить свои войска в Ливан для противодействия ливанскому движению «Хезболла».

«Мы очень хорошо ладим с президентом Сирии, он отлично справляется. Я бы не удивился, если бы этот джентельмен занялся бы подобной работой. Он (сирийский президент) хотел бы вмешаться и сделать что-то с «Хезболла», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что такие меры «были бы крайне эффективными».

Ранее механизированная колонна ливанской армии вошла в Заутар-эль-Гарбию, откуда ранее были выведены израильские подразделения. Как пишет газета Asharq al Awsat, ливанские военные должны подтвердить способность обеспечивать стабильность в регионе и начать процесс разоружения сторонников организации «Хезболла».