Вооруженные силы Ирана нанесут ответные удары по американским объектам на Ближнем Востоке в случае атаки США на мосты или электростанции на территории Исламской Республики, сообщил агентству Tasnim источник.

«Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Вашингтон за последние дни должен был убедиться в способности Ирана наносить удары по различным объектам на Ближнем Востоке. По словам источника, «авантюра Трампа вновь приведет его к позору».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы будут уничтожать по одному иранскому мосту или электростанции в ответ на каждый удар по судну в Ормузском проливе.